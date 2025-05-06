İHA saldırısına uğrayan 'Vicdan gemisi'ndeki 6 Türk vatandaş sağ salim ülkeye döndü - Son Dakika
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İHA saldırısına uğrayan 'Vicdan gemisi'ndeki 6 Türk vatandaş sağ salim ülkeye döndü

İHA saldırısına uğrayan \'Vicdan gemisi\'ndeki 6 Türk vatandaş sağ salim ülkeye döndü

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında İHA saldırısına uğrayan 'Vicdan gemisi'ndeki 6 Türk vatandaş ülkeye sağ salim döndü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

06.05.2025 00:54
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Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.

İHA saldırısına uğrayan 'Vicdan gemisi'ndeki 6 Türk vatandaş sağ salim ülkeye döndü


6 TÜRK VATANDAŞI ÜLKEYE DÖNDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün Türkiye'ye dönüşü sağlanan gemideki 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Kaynaklar, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

İHA saldırısına uğrayan 'Vicdan gemisi'ndeki 6 Türk vatandaş sağ salim ülkeye döndü

NE OLMUŞTU?

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.
Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.
Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat dokuzda ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Malta, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHA saldırısına uğrayan 'Vicdan gemisi'ndeki 6 Türk vatandaş sağ salim ülkeye döndü - Son Dakika

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