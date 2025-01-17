İHH, 2024'te 1 Milyon Yetime Ulaşıldı - Son Dakika
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İHH, 2024'te 1 Milyon Yetime Ulaşıldı

İHH, 2024\'te 1 Milyon Yetime Ulaşıldı

İHH, 2024'te 43 ülkede 1 milyondan fazla çocuğa insani yardım ulaştırdı; eğitim, sağlık ve barınma desteği sağladı.

17.01.2025 11:48
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yetimlere yönelik çalışmalarıyla 2024'te 43 ülkede 1 milyondan fazla çocuğa ulaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır yetimlere ve ailelerine insani yardım ulaştıran İHH, 2024 yılında da çalışmalarını sürdürdü.

Eğitim, sağlık, barınma, gelir temini gibi farklı pek çok alanda destek çalışmalarında bulunan vakfın, düzenlenen şenlikler, etkinlikler ve projelerle ulaştığı çocuk sayısı 1 milyonu aştı.

İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye'de 12 bin 381, 42 ülkede 120 bin 887 olmak üzere toplamda 133 bin 268 çocuğa her ay düzenli olarak 800 lira destek ulaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH'nın yürüttüğü İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi de uygulanmaya devam edildi. Türkiye genelinde 3 bin 150 okulun katılımıyla yürütülen proje kapsamında 7 bin 608 yetim çocuğa destek olundu.

Yetimhanelerle 2 bin 250 çocuğa barınma imkanı sağlandı

İHH, 12 ülkedeki 44 yetimhanesi ve 1 eğitim kampüsü ile 2 bin 250 yetime güvenli yaşam alanı sundu.

Çocuklar, düzenli olarak verilen etüt ve takviye derslerinin yanı sıra bilgisayar, dil, aşçılık, terzilik ve marangozluk gibi mesleki eğitimlerden faydalandı. Ayrıca hafızlık, İslami ilimler ve manevi eğitimlerle çocukların gelişimleri desteklendi.

Vakıf, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Ramazan ve Kurban bayramlarında yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti. Ramazan Bayramı'nda Türkiye ve 15 ülkede 50 bin 867 yetime, Kurban Bayramı'nda ise Türkiye ve 15 ülkede 34 bin 638 yetime elbise dağıtımı gerçekleştirildi.

Yurt dışında 2024 yılı boyunca sağlık, gıda, barınma ve eğitim alanlarında geniş kapsamlı projeler hayata geçirildi.

Projeler kapsamında, 3 bin 750 yetim çocuk ve annesine sağlık hizmeti sunulurken, 4 bin 58 yetim ve ailesine gıda kolisi ve adak ve akika kurban payı dağıtımı yapıldı. Ayrıca, 26 bin 915 kişiye de barınma ve kıyafet yardımı ulaştırıldı.

Öte yandan, ülkede çocuk şenlikleri, gezi programları, ağaç dikim etkinlikleri, sinema etkinlikleri ve karne şenlikleri gibi sosyal çalışmaların yanı sıra kıyafet, kırtasiye ve kumanya dağıtımları gerçekleştirildi. Çalışmalardan, 100 bine yakın kişi faydalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, 2024'te 1 Milyon Yetime Ulaşıldı - Son Dakika

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