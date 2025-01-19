İHH, 2024'te Filistin'e 460 TIR Yardım Gönderdi - Son Dakika
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İHH, 2024'te Filistin'e 460 TIR Yardım Gönderdi

İHH, 2024\'te Filistin\'e 460 TIR Yardım Gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı içerisinde Filistin'e 460 TIR insani yardım malzemesi gönderdi. Gönderilen yardımlar yüz binlerce kişiye ulaşarak geniş bir kitleye hizmet etti.

19.01.2025 10:07  Güncelleme: 10:09
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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında Filistin'e 460 TIR insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu. Gönderilen yardımlar yüz binlerce kişiye ulaştı.

İHH Filistin'e yaptığı yardımları şu şekilde belirtti:

"İHH 2024 yılında Filistin'de, 14 milyon 704 bin 664 adet sıcak yemek, 1 milyon 195 bin 453 adet muhtelif gıda, 129 bin 789 un çuvalı, 20 milyon 897 bin 471 adet ekmek, 3 milyon 755 bin 490 adet lipid bazlı besin takviyesi, 185 bin 422 adet gıda kumanyası, 108 bin 308 hijyen paketi, 54 bin 469 adet bebek bezi, 57 bin 610 adet halı, 45 bin 833 adet battaniye ve 22 bin 236 adet elbise dağıtımında bulundu. Öte yandan 11 bin 311 poşet sebze, 9 bin 274 adet hasta bezi, 10 bin 168 paket hurma dağıtımı, 5 adet tıbbi cihaz, 5 bin 470 adet barınma yardımı, 10 bin 80 adet bebek maması, 501 paket ilaç ve tıbbi malzeme, bin 300 ilk yardım çantası, 40 adet tekerlekli sandalye, 149 adet tıbbi yatak ve muayene dolabı, 100 adet hasta yürütücü, 100 adet koltuk değneği, 485 litre yakıt, 2 bin 507 litre içme suyu, 2 bin 44 adet çadır, 3 ay süreyle 3 sağlık merkezi yönetimi ve 600 adet kırtasiye malzemesi dağıtıldı"

Dağıtılan insani yardımların yanı sıra İHH 2024 yılı içerisinde Hindistan'da 29 bin 439 hisse adak ve vacip kurban keserek konserve haline getirdi. Hazırlanan konserveler Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İHH ayrıca Filistin'e yıl içerisinde 12 adet ambulans ulaştırdı. İHH, 10 bin çocuğa yönelik çeşitli etkinlikler de düzenledi.

İHH'nın Filistin'e yönelik yardımlarını sürerken Filistin'e yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, İHH'nın resmi sayfasından bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İHH, 2024'te Filistin'e 460 TIR Yardım Gönderdi - Son Dakika

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