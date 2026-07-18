İHH'dan Venezuela'ya Acil Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Venezuela'da sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da Venezuela'da yaşanan depremlerin ardından acil yardım çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda, çalışmanın ilk etabında 2 noktada 250 hijyen ve 250 gıda paketi dağıtıldı.

Sonrasında depremden etkilenen bölgelerden La Guaria'da Eyalet Valisi Jose Alejandro Teran'ın katılımıyla 1000 hijyen paketinin dağıtımı yapıldı.

İHH ekipleri, yine aynı bölgede 1000 sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu dağıttı.