İHH, Depremzedelere Yardımda Bulundu

İHH İnsani Yardım Vakfı, 24 Haziran'da yaşanan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle büyük yıkıma uğrayan Venezuela'nın La Guiara bölgesinde yardım çalışmalarında bulunduğunu duyurdu. Çalışmalar kapsamında, sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımlarının yapıldığı kaydedildi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler birçok bölgeyi etkiledi. Depremler sebebiyle çok sayıda bina yıkıldı ve 5 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası Venezuela'ya yönelik acil yardım çalışmalarına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Venezuelalılara yönelik farklı alanlarda yardım çalışmalarında bulundu.

SICAK YEMEK, GIDA KOLİSİ VE HİJYEN PAKETİ DESTEĞİ

Çalışmanın ilk etabında 2 farklı noktada 250 adet hijyen paketi ve 250 adet gıda paketi dağıtıldı. Sonrasında depremden etkilenen bölgelerden olan La Guaria bölgesinde Eyalet Valisi Jose Alejandro Teran'ın katılımıyla 1000 adet hijyen paketinin dağıtımı yapıldı. İHH ekipleri, yine aynı bölgede 1000 adet sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu dağıttı.

Yürütülen çalışmalarla alakalı açıklama yapan İHH ekibinden Mehmet Çelik, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle büyük yıkım yaşanan Venezuela'nın La Guaria bölgesindeyiz. Yaraları sarmak için depremzedelere yönelik hazırlamış olduğumuz gıda kolilerini buradaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz" dedi.

İHH'YA TEŞEKKÜR

İHH'nın dağıtım çalışmasına katılan La Guaira Eyalet valisi Jose Alejandro Teran da, İHH'ya destekleri için teşekkür etti. Teran, "La Guaira halkı adına kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tamamen karşılıksız, hiçbir çıkar gözetmeyen bir yardımdır ve Türk halkının ve kuruluşlarının sahip olduğu gerçek insani dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir" diye konuştu.

İHH, ülkedeki yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.