İHH İzmir Temsilciliği tarafından hazırlanan yardım tırı Gazze\'ye gönderildi

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İzmir temsilciliğince kentteki hayırseverin yardımıyla hazırlanan gıda dolu yardım tırı, Gazze'ye gönderilmek üzere yola çıktı.

İHH İzmir Temsilcisi Rasim Çalar, Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nde cuma namazının ardından düzenlenen uğurlama töreninde, İsrail'in saldırıları sonucu 40 bin kişinin şehit düştüğünü, 100 bininin de yaralı olduğunu söyledi.

Saldırılar nedeniyle 2 milyonun üzerindeki Gazzelinin yerlerinden edildiğini anımsatan Çalar, "Dünya maalesef her zaman olduğu gibi 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Geçen hafta İzmir'den Gazzeli kardeşlerimize bir tır yardım gönderdik. Değişik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İHH de 3 gemi hazırlığı yaptı ve bu gemilerle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardımların ulaştırma gayreti içerisinde. 2 gemi yola çıktı. Diğeri de hazırlıklar tamamlandıktan sonra o da yola çıkacak." dedi.

Çalar, gönüllülerin desteğiyle bugün yola çıkacak tırda 23 ton un, 1 ton 200 kilogram da bakliyatın yer aldığını sözlerine ekledi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Gökhan Temur da İsrail'in Gazze'de 7 aydır soykırım ve zulüm uyguladığını söyledi.

Gazze'deki zulmü en güçlü bir şekilde kınayıp lanetlediklerini aktaran Temur, "Masum insanların yaşam hakkına yönelik tüm saldırıları insanlık adına kabul edilemez ve utanç verici olarak addediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından tır yola çıktı.