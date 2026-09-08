İHH, Kilis\'te hazırlanan kırtasiye setlerini Türkiye genelinde 2 bin öğrenciye ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca hazırlanan kırtasiye setleri, Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılacak.

İHH'nin en büyük ikinci lojistik merkezinin bulunduğu Kilis'te, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye setleri hazırlanmaya başlandı.

Kilis'te hazırlanan setler, başta deprem bölgesi olmak üzere kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencilerin de aralarında bulunduğu ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

İHH Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Zekeriya Halil, AA muhabirine, okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye yardımları için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Halil, 81 ilde yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşacaklarını belirterek, "Kırtasiye setimizin içerisinde 16 adet kırtasiye malzemesi mevcut. Başta deprem bölgesi olmak üzere kırsal alanda eğitim gören öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

İHH olarak yıl içerisinde yardım faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Halil, destek olan tüm bağışçılara teşekkür etti.