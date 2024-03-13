İHH, Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mültecilere ramazan kolisi dağıttı

Apple TV Plus Reklam Yayınlamaya Başlıyor

Apple TV Plus kullanıcıları, uzun zamandır gelirlerini artırma yollarını arayan platformun reklam yayınlamaya başlayacağı dedikodularıyla güne başladı. Bu yöntem, maddi sıkıntıda olan yayın platformları için bir ilaç olarak görülüyor. Reklam görme karşılığında daha uygun fiyata hizmet almak isteyen aboneler için ise geleceği belirsiz görünüyor.