İHH Sivas'ta İftar Programı Düzenledi

01.03.2026 11:40
İHH Sivas Kadın Kolları, yetim ve ihtiyaç sahipleri için iftar organizasyonu gerçekleştirdi.

İHH Sivas Şubesi Kadın Kolları, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi.

Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İHH Sivas Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmetin, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin en yoğun hissedildiği mübarek bir ay olduğunu söyledi.

İHH çatısı altında, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun sesi olmaya gayret etiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Yetimin başını okşayan bir el, ihtiyaç sahibine uzanan sıcak bir destek, bir annenin duasına vesile olmak, işte bütün gayemiz budur. Tüm birimlerimizle yurt içinde ve yurt dışı projelerimizle her gün sahada ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. Kadınlar olarak şuna yürekten inanıyoruz ki merhametin dili, şefkatin gücü ve dayanışmanın ruhu dünyayı değiştirebilir. Bizler burada sadece bir yardım organizasyonunun parçası değil, iyiliği çoğaltma niyetinin temsilcileriyiz. Bu mübarek ayda yapılan her iyiliğin kat kat karşılık bulacağına inanıyoruz. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları ve ettiğimiz duaları kabul etsin."

Kaynak: AA

