İHH, Sudan'a Yardımlarını Sürdürüyor

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyonun üzerinde kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'a desteğini sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, 1 yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Sudan'da Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı son raporlara göre, 7,3 milyonu ülke içinde olmak üzere toplam 11 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Resmi rakamlara göre çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 15 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği, 30 binden fazla kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, ülkede insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının, 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyonu aştığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık sistemi neredeyse tamamen çöktüğü için ülkede kolera vakalarının hızla arttığı, 18 milyona yakın kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edilerek, 19 milyondan fazla çocuğun da eğitime devam edemediği aktarıldı.

İç savaşın başladığı ilk günlerden itibaren insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH'nin, bugüne kadar 800 bin Sudanlıya destek verdiği belirtilen açıklamada, vakfın 15 Nisan 2023'ten bu yana ülkede 10 bin 977 gıda paketi, 183 bin 935 kilogram et, 12 bin 91 sıcak yemek, 500 bin litre su, 26 bin 522 kıyafet, 24 bin 751 battaniye, 82 bin 518 hijyen pedi, 98 bin 290 kilogram un, 24 bin 878 litre sıvı yağ, 33 bin 465 hasta ve çocuk bezi, 16 bin 165 terlik, 48 bin 777 paket ıslak mendil, 472 bin 494 paket makarna, 5 bin 760 konserve salça, 2 bin 400 kilogram nohut, 20 bin kilogram şeker, 1190 ayakkabı, 2 tekerlekli sandalye, 8 bebek arabası, 505 kişiye nakdi yardım ve 1210 adet ilaç desteğinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İHH'nin Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında da Sudan Omdurman bölgesinde 250 büyükbaş, Darfur'da 150, Kesele'de 50 büyükbaş hayvan kesildiği, dağıtımlardan 13 bin 350 ailenin istifade ettiği belirtildi.???????