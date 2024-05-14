İHH, hayırseverlerin desteğiyle alınan ekmekleri Suriye'ye gönderdi - Son Dakika
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İHH, hayırseverlerin desteğiyle alınan ekmekleri Suriye'ye gönderdi

İHH, hayırseverlerin desteğiyle alınan ekmekleri Suriye\'ye gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından alınan ekmekler, 5 tır ile Bingöl'den Suriye'ye doğru yola çıktı. İHH, bu yıl çoğunluğu Gazze olmak üzere mağdur coğrafyalardaki insanlara 20 tır yardım malzemesi gönderdi. Yardımların Gazze'ye odaklandığını ancak diğer coğrafyaları da unutmadıklarını belirten İHH yetkilileri, Suriye'deki yetimlere yardım götüreceklerini ve Afganistan'a acil yardımların başlatıldığını açıkladı.

14.05.2024 15:13
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hayırseverlerin desteğiyle alınan ekmekler, 5 tır ile Bingöl'den Suriye'ye doğru yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, Bingöl Belediyesi binası yanında yapılan törende, bu yıl çoğunluğu Gazze olmak üzere mağdur coğrafyalardaki insanlara 20 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Yardımların Gazze'ye odaklandığını ancak diğer coğrafyaları da unutmadıklarını belirten Gili, şunları kaydetti:

"Bugün 5 tır, Suriye'deki yetimler için gidecek. İHH'nin günlük baktığı 30 bin yetimimiz var. 1500 çadır kampı var orada. Hala o kamplarda insanlar çadırlarda yaşıyor. Büyük sıkıntı ve büyük dram var. Gazze'yi unutmayacağız, Gazze'ye gideceğiz; Suriye'yi unutmayacağız, Suriye'ye gideceğiz. Afganistan'a acil yardımlarımız başlatıldı. Dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında olacağız. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun."

Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kolak da yardımların emin ellerde bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

Duanın ardından ekmek taşıyan tırlar yola çıktı.

Kaynak: AA

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