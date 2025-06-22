İslam ülkelerinden ABD'nin İran saldırılarına sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İslam ülkelerinden ABD'nin İran saldırılarına sert tepki

İslam ülkelerinden ABD\'nin İran saldırılarına sert tepki
22.06.2025 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu siyasi kararlarında, ABD'nin İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınanırken; İsrail'in saldırganlık suçu işlediği vurgulandı.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu siyasi kararlarında, ABD'nin İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınandı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumunun ardından, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin hazırlanan "69/51-POL" sayılı taslak karar metni yayımlandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ

Taslak kararda, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve sivil altyapı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) güvenceleri altındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik tekrarlanan askeri saldırıları; ayrıca bilim insanları, üst düzey askeri komutanlar ile kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere masum sivillerin öldürülmesi, İran'a karşı devam eden saldırganlık eylemleri en güçlü şekilde kınandı.

"İSRAİL SALDIRGANLIK SUÇU İŞLEDİ"

Belgede, İsrail'in bu saldırılarının uluslararası hukukun kesin normlarını ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın diğer devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören ilkelerini, özellikle güç kullanma yasağını ağır biçimde ihlal ettiği vurgulandı. Bu tür eylemlerin BM Şartı'nın 2. maddesi dahil olmak üzere saldırganlık suçu teşkil ettiği ve uluslararası insancıl hukuka göre savaş suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Kararda, İİT ve Üye Devletlerinin, İsrail rejiminin saldırganlığı karşısında İran halkı ve hükümeti ile tam dayanışması yinelendi.

ABD SALDIRILARI KINANDI

Belgede, İsrail ile ABD'nin, UAEA'nın nükleer tesislere yönelik saldırıları yasaklayan kararlarını ihlal ettiği belirtildi. Natanz, Fordo ve İsfahan'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılar da bu kapsamda kınandı.

UAEA'nın da bu saldırıları kesin bir şekilde kınamaya ve saldırıları BM Güvenlik Konseyi'ne bildirmeye çağrıldı.

Taslak kararda, İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) gecikmeden katılmaya ve tüm nükleer tesislerini ve faaliyetlerini kapsamlı UAEA'nın güvenceleri altına almaya çağrıldı.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

İsrail'in İran'a yönelik tüm saldırganlık eylemlerinin derhal durdurulmasının talep edildiği belgede, İsrail'in uluslararası hukuka göre suçlarından tam olarak sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

Kararda, ?BM Güvenlik Konseyi ayrıca "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu büyük tehdidi acilen ele almaya, İsrail rejimini bu saldırganlığı derhal sona erdirmeye zorlamak için BM Şartı'nın 7. Bölümü uyarınca kararlı önlemler almaya" çağrıldı.

Taslak kararda BM Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in BM kararlarına uymasını sağlamak için İİT üyelerinin acilen gerekli adımları atması çağrısı yapıldı.

İRAN'LA TAM DAYANIŞMA MESAJI

Üye devletlerin yaptığı kınama ve destek açıklamaları takdir edilirken, bu saldırganlığa karşı mücadelede İran hükümeti ve halkıyla tam dayanışma ve destek ifade edildi.

Kararda, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla temas kuracak bir Bakanlar İrtibat Grubu oluşturulacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, istanbul, Güncel, İsrail, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam ülkelerinden ABD'nin İran saldırılarına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa:
    Siyasete dini karistirirsaniz geri kalirdsniz Kuran Kursu acmakla Cami yapmakla da geri kaldiniz Islam ulkeleri 12 22 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Hahhahaha 4 4 Yanıtla
  • Bekir Hoyrat:
    Her zaman kınamak,Tepki bir kerede Icraat görelim,Sonuc ????? =Sıfır!!! 6 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Kınama Çıktı Mertlik Bozuldu.. Bu söz Böylemiydi : (( 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi İnceleme başlatıldı ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! İnceleme başlatıldı
Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu
Müge Anlı’nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Metrobüste pes dedirten görüntü Metrobüste pes dedirten görüntü
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor Acılı annenin feryadı yürek yaktı Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı
Akaryakıtta tabela yine değişiyor Akaryakıtta tabela yine değişiyor
Savaşın başından bu yana bir ilk İran dronu İsrail’i vurdu Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu
Galatasaray süre vermişti Osimhen’in kararı belli oldu Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İslam ülkesi, Trump’ı Nobel’e aday gösterdi İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
19:23
Yolcu otobüsünde skandal olay Genç kadını otobanda indirip darbettiler
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler
19:01
İran’ın Hürmüz Boğazı kararına ABD’den ilk tepki: Çin’in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
16:19
Ünlü şef Anne Burrell’in ölümünde aşırı doz şüphesi
Ünlü şef Anne Burrell'in ölümünde aşırı doz şüphesi
16:11
Fenerbahçe’den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif
Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif
15:36
Fenerbahçe’de neler oluyor Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
15:15
Ayakkabısından dünyanın en pahalı kimyasalı çıktı, “Yolda buldum“ dedi
Ayakkabısından dünyanın en pahalı kimyasalı çıktı, "Yolda buldum" dedi
14:57
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar
14:52
Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi
Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
14:39
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü
14:36
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
14:22
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
14:20
İslam ülkesi, Trump’ı Nobel’e aday gösterdi
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 22:08:21. #7.13#
SON DAKİKA: İslam ülkelerinden ABD'nin İran saldırılarına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.