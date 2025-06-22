İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı: İstanbul Bildirisi Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı: İstanbul Bildirisi Onaylandı

22.06.2025 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fidan, İİT toplantısında 156 karar alındığını ve İslam dünyasının ortak sesinin duyurulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumu'na ilişkin, "Bugün onaylanan İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının küresel meselelerdeki ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk. İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların ortak sorunlarına dair çözüm önerileri içeren 156 karar kabul ettik." ifadesini kullandı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya iştirak eden mevkidaşlarına ve katılımcılara teşekkür ederek, ciddi sınamalardan geçilen bir dönemde Müslüman ülkeler olarak yoğun ve verimli istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

"Bugün onaylanan İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının küresel meselelerdeki ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk. İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların ortak sorunlarına dair çözüm önerileri içeren 156 karar kabul ettik. İki gün boyunca, en önemli gündem maddemiz İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan saldırgan tutumuydu." ifadesini kullanan Fidan, İran'daki gelişmeler çerçevesinde bir Temas Grubu kurulduğuna karar verildiğini belirtti.

Fidan, İİT'nin 1969'da Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasına karşı İslam ümmetinin ortak siyasi tepkisini örgütlemek üzere kurulduğunu hatırlatarak, bugün de "mazlumların gözyaşı, zalimlerin zulmü sona ersin diye" çalışıldığını aktardı.

"Filistin davasının savunucusu ve Filistin halkının sesiyiz. İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma stratejisinin, Filistin'de yaşanan soykırımı unutturmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Fidan, Teşkilat'ın yaklaşık 2 milyar Müslüman'ı temsil ettiğini anımsattı.

Fidan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Dillerimiz farklı olsa da dualarımız aynıdır. İslam dünyası olarak bize düşen ayrılıklarda değil, ortak değerlerde buluşmaktır. Sorunlarımızı ancak sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla birlik ve dayanışma içinde hareket edebildiğimizde çözebiliriz. Bu anlayışla, dönem başkanlığımız boyunca İslam İşbirliği Teşkilatının daha etkin olması için çaba harcayacağız. İslam aleminin barış ve huzuru için çalışacağız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, İstanbul, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı: İstanbul Bildirisi Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
21:39
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
19:27
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:07
AK Parti’den ABD’nin İran’a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
AK Parti'den ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
13:52
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB’den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB'den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
13:31
Apartmanın 3’üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
Apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
13:10
Türkiye’den ABD’nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 08:05:13. #7.13#
SON DAKİKA: İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı: İstanbul Bildirisi Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.