İİT, İsrail'in BM konvoyuna saldırısını kınadı

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GAZZE, 23 Temmuz (Xinhua) -- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in, Gazze kentine giden bir Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlediği saldırıyı kınadı.

İİT Pazartesi günü yaptığı açıklamada saldırının uluslararası hukuk ve kararlara aykırı olduğunu belirterek İsrail ordusunun, Filistinli sivilleri gıda, su, tıbbi tedavi ve diğer temel hizmetlerden mahrum bırakmayı sürdürmesini sert dille eleştirdi.

Teşkilat, uluslararası topluma İsrail'in askeri saldırılarından vazgeçip ateşkes ilan etmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların sürdürülebilir teslimatını sağlaması için baskı yapma, Filistinli sivillerin zorla yerlerinden edilme girişimlerine karşı çıkması ve Filistin halkına koruma sağlaması konusunda çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı mesajında İsrail güçlerinin, Pazar günü Gazze kentine doğru giden bir BM konvoyuna yoğun ateş açtığını belirtmişti.

"Herhangi bir can kaybı yaşanmazken ekiplerimizin eğilerek siper alması gerekti" diyen Lazzarini, ekiplerin açık şekilde BM'nin amblemini taşıyan zırhlı araçlarla seyahat ettiğini ve BM yelekleri giydiğini de sözlerine ekledi.

Lazzarini'nin verdiği bilgilere göre Gazze Vadisi'nin güneyindeki İsrail güçlerinin kontrol noktasının hemen önünde bekleyen araçlardan birine en az 5 kurşun isabet etti ve araç ciddi hasar gördü. Yeniden toparlanan ekipler, Gazze kentine ulaşabildi.

Lazzarini, BM'nin tüm hareketlerinde olduğu gibi bu hareketin de İsrailli yetkililerle koordine edildiğini ve İsrailli yetkililerin onayıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.