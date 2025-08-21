İİT, İsrail'in Gazze Planını Acil Görüşecek - Son Dakika
İİT, İsrail'in Gazze Planını Acil Görüşecek

21.08.2025 17:34
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 25 Ağustos'ta değerlendirecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını görüşmek üzere 25 Ağustos'ta olağanüstü toplanacağı belirtildi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail'in saldırılarını ve Gazze'yi işgal planlarını görüşmek için acilen toplanacağı kaydedildi.

Toplantıda, İsrail'in "Gazze'yi işgal etme, soykırım, abluka, aç bırakma ve zorla göç ettirme" suçlarına karşı alınacak ortak tavrın değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail'in, Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
