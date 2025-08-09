İİT ve KİK'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İİT ve KİK'ten İsrail'e Sert Tepki

09.08.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İİT, KİK ve Arap Birliği, İsrail'in Gazze işgalini kınayarak insani yardım serbestisi çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen kontrol altına alma planını "uluslararası hukuka aykırı, ciddi bir tırmanma ve işgalin devamı" olarak değerlendirdi.

İİT, KİK ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik tam askeri işgal planı şiddetle kınanarak kesin bir dille reddedildi.

Açıklamada, söz konusu işgal kararının, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve yasa dışı işgalin meşrulaştırılmaya çalışıldığı vurgulanarak ilgili uluslararası meşruiyet kararlarıyla bağdaşmadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki saldırıları durdurulsun

İsrail'in Gazze'de ve Filistin topraklarında süregelen "katliam, açlık, zorla yerinden etme, toprak ilhakı ve yerleşimci terörü" gibi ağır ihlallerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca bu politikaların barış fırsatlarını ortadan kaldırdığı, bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığı ifade edildi.

"İsrail'in Gazze saldırıları, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki ciddi ihlallerinin acilen durdurulması çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze'ye insani yardımların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, gıda, ilaç, yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması istendi.

Açıklamada, yardım kuruluşlarının uluslararası insancıl hukuk ve insani yardım standartları çerçevesinde özgürce faaliyet göstermesi çağrısı yapıldı.

Kahire'de yapılacak yeniden inşa konferansına etkin katılım çağrısı

Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve esir takası girişimlerinin desteklendiği açıklamada, bunun insani krizi hafifletmek için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Gazze'nin yeniden inşası için planlanan Arap-İslam ortaklığının acilen hayata geçirilmesi ve Kahire'de yapılacak yeniden inşa konferansına etkin katılım çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkının zorla yerinden edilmesinin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, kalıcı ve adil barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

Ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarından tamamen sorumlu belirtilerek özellikle BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin bu konudaki yasal ve insani yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez İşbirliği Konseyi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT ve KİK'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 16:32:37. #7.12#
SON DAKİKA: İİT ve KİK'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.