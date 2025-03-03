İİT ve Rabıta'dan İsrail'e Kınama

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Dünya İslam Birliği (Rabıta), İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmasını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, bu yasa dışı uygulamaların, uluslararası insancıl hukuku, 4. Cenevre Sözleşmesini ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı yasa dışı ablukanın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kurucu anlaşması Roma Statüsünü gereğince hesap verebilirlik ve sorgulanma gerektiren bir toplu cezalandırma ve insanlığa karşı suç olduğu vurgulandı.

İİT, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "İşgalci güç İsrail'in işlediği suçlarının ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerinin önüne geçilmesi; Gazze Şeridi'nin her bölgesine yeterli, kalıcı ve engelsiz şekilde insani yardımların tedarikinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Dünya İslam Birliği

Dünya İslam Birliği de (Rabıta) İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasını kınadı.

Rabıta Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, yaptığı yazılı açıklamada, bunun "tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali anlamına geldiğini" vurguladı.

İsa, uluslararası topluma, "işlenen bu ihlaller karşısında kararlı bir duruş sergilemesi, Gazze Şeridi'nde masum siviller aleyhindeki sistematik ve barbarca suçlara son verilmesi ve bunların faillerinin hesap vermesi" çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar ve Kuveyt'in yanı sıra Arap Parlamentosu yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini durdurmasını kınamıştı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini durdurması kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi dünkü açıklamasında, Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.