İİT Zirvesi\'nde İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil olma çağrısı yapıldı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kararlarına, Türkiye'nin önerileri sonucunda, İİT Üye Devletlere, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma çağrısı yapılması tedbiri eklendi.

Diplomatik kaynaklar, 4-5 Mayıs'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'da yapılan İİT 15. Zirvesi'ne ilişkin bilgi paylaştı.

23 Mart 2022'de Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nde, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi ile mücadele için bir Özel Temsilci atamasının istendiğini hatırlatan kaynaklar, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi ve benzeri uluslararası örgütlerin dini hoşgörüsüzlükle mücadele için temsilcileri varken, İİT'nin böyle bir Özel Temsilcisi olmaması önemli bir eksiklikti." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, İİT 15. Zirvesi'nde, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi görevinin oluşturulduğunu kaydederek, bu göreve atanan ilk kişinin, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı olduğunu aktardı.

Özel Temsilci'nin, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde giderek artan İslam karşıtı eylemler karşısında, İslam dünyasının görüş ve duruşunu, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve uluslararası kamuoyuna aktarmasının öngörüldüğünü belirten kaynaklar, Özel Temsilci'nin, artan İslam düşmanlığının temel nedenleri hakkında raporlar hazırlayarak, yetkililerin ve kamuoyunun dikkatine getirmesinin beklendiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı da İİT 15. Zirvesi'nde Büyükelçi Paçacı'nın İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2023'te dünyada 602 ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırı gerçekleştiğinin altını çizdi.

İİT 15. Zirvesi'nde "Filistinlilere koruma sağlanması" kararı

Kaynaklar, İİT 15. Zirvesi'nde, İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunulduğunu aktararak, "İİT kararlarını uygulamayan üye devletlere karşı, üyeliğin askıya alınması dahil, hukuki tedbirler uygulanması ve bu konuyu ele almak üzere bir toplantı düzenlenmesi karara bağlandı." ifadesini kullandı.

Zirve'de "İsrail'le işbirliği yapan ülkelerin soykırıma varan suçlara ortaklık ettiği"nin vurgulandığına dikkati çeken kaynaklar, "Filistinlilere koruma sağlanması" kararının alındığını belirtti.

Türkiye'nin önerileri sonucunda İİT Zirvesi kararlarına tedbirler eklendi

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin önerileri neticesinde, İİT 15. Zirvesi kararlarına tedbirler eklendiğine işaret ederek, bunları şu şekilde sıraladı:

" Gazze'deki suçlardan sorumlu özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması; İsrail'in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerden menedilmesi yönünde çaba harcanması; İsrail'in uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda çaba harcanması; Üye Devletlere Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasına müdahil olma çağrısı."

Zirve'de, Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya Türk azınlığın durumuna ilişkin konularda İslam dünyasının dayanışmasını teyit eden kararlar alındığını kaydeden kaynaklar, "Nihai Bildiri'de PKK/PYD/ YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu karara bağlandı." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, 2025'te yapılacak İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisini paylaştı.