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IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şahab, deprem, Gazze ve çevre-yaşam kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirerek seçimlerini yaptı. Deprem sonrası Türkiye'yi ziyaret ettiklerini belirten Şahab, felaketin insanlık için büyük bir değeri olduğunu ve anne ile çocuğun birlikte kurtulduğu fotoğrafı beğendiğini söyledi. Gazze'deki toplu mezar fotoğrafının ise Kürtlerin gömüldüğü toplu mezarların üzerindeki etkisi nedeniyle beğendiğini ifade etti.

IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 19:13,  Güncelleme: 19:23
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahab, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Muhammad Fayq'ın "Toplu mezar" ve çevre-yaşam kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in çektiği "Masum teknoloji" karelerini oylayan Şabab, haber kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı" ve spor kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğraflarını seçti.

Şahab, deprem sonrası IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Türkiye'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Yaşanan felaketi kendi gözlerimizle gördük. Tüm kurtuluşların insanlık için büyük bir değeri vardır. Burada anne ile çocuğun birlikte kurtulması çok dikkat çekici. O nedenle bu fotoğrafı beğendim." yorumunda bulundu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'ye ilişkin fotoğrafı değerlendiren Şahab, "Zorluklar çekmiş bir halk olarak Gazze'de yaşananları daha iyi anlıyoruz. Burada toplu mezar fotoğrafı var ve beğenmemin nedeni de Kürtlerin gömüldüğü toplu mezarların üzerimdeki etkisidir. Enfal'i yaşayan biri olarak toplu mezar gördüğümde o acı anıları hatırlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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