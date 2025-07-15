IKBY, İHA Saldırılarına Karşı Bağdat'tan Önlem Talep Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgede son dönemlerde yaşanan, altyapı ve çeşitli noktalara yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınayarak, Bağdat'ın bunları önlemek için adım atmasını istedi.

IKBY Başkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Erbil'deki Hurmala ve Duhok'taki Sersing petrol sahalarına yönelik dün ve bugün gerçekleşen saldırılar dahil, IKBY'deki altyapı ve çeşitli bölgelere yönelik İHA saldırılar şiddetle kınandı.

Irak federal hükümetinin bu saldırıları önlemek, sorumluları tespit etmek ve cezalandırmak için tüm gerekli ve acil önlemleri uygulaması gerektiği belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların ülkenin istikrarı ve egemenliği ile iç ve uluslararası yatırımlara risk oluşturduğu vurgulandı.