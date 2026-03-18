IKBY ve Bağdat'tan Türkiye'ye Petrol Anlaşması

18.03.2026 00:14
Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye ihraç edilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye kuzeyden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, "Bölgeye (IKBY'ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması, petrol ve doğal gaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Barzani'ye yanıt

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Barzani'nin açıklamasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu kritik dönemde enerji ihracatının yeniden başlatılması ve bölgenin refahının artırılması için bir anlaşmaya varmak üzere gösterdikleri çabalarından dolayı Erbil ve Bağdat'a çok teşekkür ederiz. Cesaretiniz, sarsılmaz işbirliğiniz ve diplomatik yola olan bağlılığınız gerçekten paha biçilmezdi. ABD, bu kriz döneminde bu önemli çabaları desteklemeye tam olarak kararlıdır."

Kaynak: AA

