İki Devletli Çözüm İçin Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İki Devletli Çözüm İçin Görüşme

Filistin ve Suudi Arabistan, iki devletli çözüm için uluslararası ittifakın önemini görüştü.

31.10.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün Riyad'da düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"nın sonuçları ve uygulanmasına yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistin Başbakanı Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Taraflar, iki devletli çözümün uygulanması için kurulan uluslararası ittifakın ilk toplantısının sonuçlarının takip edilmesi için ortak çalışmanın önemini ele aldı.

Mustafa, "ateşkesin sağlanması, insani yardımların sunulması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Filistin devletinin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağlantının güçlendirilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) desteklenmesi ve UNRWA'nın Filistin'deki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik İsrail'in gayrimeşru kararlarının reddedilmesi" gibi toplantıda üzerinde uzlaşılan ortak tutumların önemine vurgu yaptı.

Filistin Başbakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Riyad'ın gelecek ay yapılması çağrısında bulunduğu Arap-İslam Zirvesine yönelik hazırlıkları da ele aldı.

Dünkü toplantının oturum arasında Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan Bin Ferhan, "iki devletli çözümü destekleyen uluslararası koalisyonun 90 ülkenin katılımıyla toplandığını ve toplantının çözüm yolunda atılacak birçok adımın ilkini oluşturduğunu" söylemişti.

"İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı'nın Filistin krizini sona erdirmek için bir adım olduğunu" ifade eden Bin Ferhan, "Suudi Arabistan'ın bu toplantıyla uluslararası kamuoyunu İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı harekete geçireceğini" belirtmişti.

Bin Ferhan, "Filistin devletinin kurulmasının, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme yolunda ilerlemesinin bir koşulu olduğunu" vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Devletli Çözüm İçin Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: İki Devletli Çözüm İçin Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.