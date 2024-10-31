İki Devletli Çözüm İçin Görüşme

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün Riyad'da düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"nın sonuçları ve uygulanmasına yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistin Başbakanı Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Taraflar, iki devletli çözümün uygulanması için kurulan uluslararası ittifakın ilk toplantısının sonuçlarının takip edilmesi için ortak çalışmanın önemini ele aldı.

Mustafa, "ateşkesin sağlanması, insani yardımların sunulması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Filistin devletinin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağlantının güçlendirilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) desteklenmesi ve UNRWA'nın Filistin'deki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik İsrail'in gayrimeşru kararlarının reddedilmesi" gibi toplantıda üzerinde uzlaşılan ortak tutumların önemine vurgu yaptı.

Filistin Başbakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Riyad'ın gelecek ay yapılması çağrısında bulunduğu Arap-İslam Zirvesine yönelik hazırlıkları da ele aldı.

Dünkü toplantının oturum arasında Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan Bin Ferhan, "iki devletli çözümü destekleyen uluslararası koalisyonun 90 ülkenin katılımıyla toplandığını ve toplantının çözüm yolunda atılacak birçok adımın ilkini oluşturduğunu" söylemişti.

"İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı'nın Filistin krizini sona erdirmek için bir adım olduğunu" ifade eden Bin Ferhan, "Suudi Arabistan'ın bu toplantıyla uluslararası kamuoyunu İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı harekete geçireceğini" belirtmişti.

Bin Ferhan, "Filistin devletinin kurulmasının, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme yolunda ilerlemesinin bir koşulu olduğunu" vurgulamıştı.