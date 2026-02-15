İki Devletli Çözümle Kalıcı Barış Vurgusu - Son Dakika
İki Devletli Çözümle Kalıcı Barış Vurgusu

İki Devletli Çözümle Kalıcı Barış Vurgusu
15.02.2026 00:38
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkesin Filistin Devleti'nin kurulması için fırsat olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki ateşkesin, istikrarın sağlanması ve yeniden inşa sürecinin başlamasının ardından iki devletli çözüm kapsamında bölgede kalıcı barışın tek güvencesi olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için sıçrama tahtası olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında katıldığı Orta Doğu'yu konu alan panelde konuştu.

Bakan bin Ferhan, İsrail ve Filistin halklarının çoğunluğunun iki devletli çözümü desteklediği söylemine ilişkin, "Bence bu bize umut vermeli çünkü bu, iki halkın da daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeleri için birlikte barış ve uyum içinde yan yana yaşamanın bir yolunu bulmaları gerektiğini fark ettikleri anlamına geliyor. Bu, çatışmayı ele alırken yapmaya çalıştığımız her şeyin temel ilkesidir." dedi.

Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne ilişkin girişimlere Suudi Arabistan'ın verdiği desteğe işaret eden bin Ferhan, barışa duyulan ihtiyaçla hareket ettiklerini söyledi.

Bin Ferhan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Barış Kurulu ve 20 maddelik planın önce çatışmaları durdurması, sonra da Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını elde etmesi adına bir ilerleme olması gerektiğini belirtti.

Filistin halkının meşru haklarını elde edebilmesinin önemine değinen bin Ferhan, "Gazze'deki ateşkes, istikrarın sağlanması ve yeniden inşa sürecinin başlamasının ardından Filistinlilerin haklarını elde etmesi ve hak ettikleri Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik adımlar atılması için sıçrama tahtası olarak kullanılmalıdır. Bu, bölgede hepimiz için kalıcı barışın tek güvencesidir." diye konuştu.

Suriye, terör örgütü YPG ile varılan mutabakatı "Kürtlerin haklarına saygılı" şekilde ilerletti

Bin Ferhan, Suriye yönetiminin ülkedeki azınlıklara ve etnik gruplara yönelik yapıcı yaklaştığına işaret ederek, "Suriye bir geçiş döneminde ve çok zorlu iç savaştan çıkıyor, bu yüzden bazıları daha fazla dahil olma bazıları ise izleme ve bekleme eğiliminde olacak. Bence bu adil, herkes kendi kararını vermek zorunda. Suriye'nin potansiyeli esas olarak kendi halkında." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşasına ilişkin bin Ferhan, "Suriye'nin kendi halkı tarafından yeniden inşa edileceğini düşünüyorum. Bölge ülkeleri veya uluslararası çevreler tarafından inşa edilmeyecek. Hepimizin üstleneceği bir rol var ve katkıda da bulunuyoruz." dedi.

Bin Ferhan, Suriye'de terör örgütü YPG ile yapılan mutabakatın "Kürtlerin haklarına saygılı şekilde ilerletildiğini" belirterek, Suriye hükümetinin ilerleyişinin birçok alanda başarı getireceğini ifade etti.

"Çatışma çatışmayı doğurur"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'nun farklı bölgelerindeki çatışmaların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruya, "Çatışma çatışmayı doğurur. Şimdi, Afrika'ya baktığımızda, Sudan'daki durumun Etiyopya'daki ve komşu bölgelerdeki çatışmayı nasıl beslediğini görüyoruz." dedi.

Bin Ferhan, birlikte yaşamanın yollarının bulunması ve çatışmaların temel sorunlarının ele alınmasına odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Tarafları çatışmaları beslemeye iten küçük hesapların ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan bin Ferhan, "Daha iyi geleceğe ihtiyacımız var. Bence bu fırsata sahibiz. Suriye, şu anda çok daha iyi yolda olduğumuza örnektir. Suriye bu konuda örnek olmayı sürdürebilirse, bunun üzerine bir şeyler inşa edebileceğimizi kanıtlayabilir." şeklinde konuştu.

Bin Ferhan, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara son vermeyi başarmanın umut kaynağı olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
