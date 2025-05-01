Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında bulunan 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu.
Polis, sürücü K.Ç'ye 55 bin 569 lira idari para cezası verdi.
Çekme belgeli olan araç otoparka çekildi.
Son Dakika › Güncel › İkiz Plaka Kullanan Sürücüye 55 Bin Ceza - Son Dakika
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