İkizdere'de Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
İkizdere'de Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

26.05.2026 13:40
Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılamaz duruma geldi.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkıp bitişiğindeki eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tozköy köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, başka bir vatandaşa ait olan bitişiğindeki eve sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Rize Belediyesi ve İkizdere Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlerin sardığı her iki ev de kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İkizdere, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Rize, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
