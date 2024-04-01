İkizköy Çevre Komitesi Üyesi Nejla Işık, İkizköy\'ün Yeni Muhtarı Oldu

DİLAN KUTLU
Muğla Akbelen'de doğayı, ormanı ve tarım arazilerini maden şirketine karşı savunan İkizköy Çevre Komitesi'nden Nejla Işık, İkizköy'ün yeni muhtarı oldu. Işık, "Şirketin baskılarına rağmen, türlü oyunlarına parasına rağmen, her şeye rağmen burada yüreğimizi koyduk ortaya. Biziz dedik ve köyümüz kazandı. Bu toprakları, bu köyleri, bu madene teslim etmemek için elimizdeki mührümüzle beraber mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nı korumak için direnen köylülerden İkizköy Çevre Komitesi üyesi Nejla Işık, resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre İkizköy'ün yeni muhtarı oldu. Maden şirketine karşı ormanı, doğayı ve toprağı korumak için yıllardır mücadele eden Işık, 93 oyla seçimi kazandı. Rakibi ise 71 oy aldı.
Işık, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Onurlu mücadelemizle hak edilmiş çok emek verilmiş bir kazanımdır bu. Şirketin baskılarına rağmen, türlü oyunlarına parasına rağmen, parasına rağmen, her şeye rağmen burada yüreğimizi koyduk ortaya. Biziz dedik ve köyümüz kazandı. Burada bir kadın devrimi gerçekleşti. Bunun arkası gelecek. Elimizdeki bu güçle gidebileceğimiz her yere gideceğiz. Bu toprakları, bu köyleri bu madene teslim etmemek için elimizdeki mührümüzle beraber mücadelemize devam edeceğiz. Herkese gönülden teşekkür ediyorum köylümüzün mücadelesi ve kazanımıdır. İkizköy kazandı."
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararıyla Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı. Karar, 14 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla iptal edilmişti.
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