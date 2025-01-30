İklim Değişikliği Bademleri Erken Çiçek Açtırdı

Güncel

İklim değişikliği badem ağaçlarına erken çiçek açtırdı

Doç.Dr. Filiz Baysal: "Sıcaklıkların artmasıyla birlikte badem ağaçları yaklaşık 1,5 ay erken çiçek açtı"

"Bu saatten sonra bir don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek"

MERSİN - Mersin'de mevsim normalleri üzerine seyreden sıcak ve güneşli havayla birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Küresel iklim değişikliğine değinen meyvecilik alanında uzman olan Doç.Dr. Filiz Baysal, sıcaklıkların artmasıyla birlikte Akdeniz bölgesinde badem ağaçlarının 1,5 ay erken çiçek açmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de 2025 yılının Ocak ayı sıcak ve güneşli geçti. Güneşli hava nedeniyle şehir genelindeki bahçelerde bulunan bir çok badem ağacı da erken çiçek açtı. Erdemli ilçesinde yer alan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ndeki farklı çeşitlerdeki badem ağaçları da beyaz gelinliğini giydi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bağcılık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Filiz Baysal, küresel iklim değişikliğine değinerek badem ağaçlarının artık 1,5 ay öncesinde çiçek açmaya başladığını kaydetti.

"Akdeniz bölgesinde her yerde bademler çiçek açtı"

Tüm dünyada küresel iklim değişikliğinin konuşulduğunu belirten Doç.Dr. Baysal,"Geçmiş yıllara nazaran tüm dünyada sıcaklıklar artmış gözüküyor. Bu yüzden bizimde meyve türleri açısından en erken çiçek açan meyvemiz badem. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık 1,5 ay erken çiçek açtılar. Şuanda Akdeniz bölgesinde her yerde bademler çiçek açtı. Bunun sebebi yıllık sıcaklık toplamının yükselmiş olması. Havalar güneşli gidiyor, bitki de bunu 'kış soğukları, donlar olmayacak ve neslimi devam ettirmeliyim' şeklinde algılıyor" diyerek bilgi verdi.

"Don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek"

Çiçek açan badem ağaçlarının 45 gün sonra meyvesinin tüketilecek duruma geleceğine de değinen Baysal," Şuan ki durumda korkuyoruz. Bu saatten sonra bir don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek. Üreticimiz için şuan ilkbahar geç donlarının olmaması. Biz Akdeniz gibi sıcak bölgelerde daha çok erken çiçek açan çeşitleri tavsiye ediyoruz. Buradan biraz daha yükseklerde 600 ile 800 rakımlarda yaklaşık bir ay sonra çiçek açan türlerin öneriyoruz. Yayla kesimlerimiz için de biraz da geç çiçek açan türleri teşvik ediyoruz. Çünkü yaylada havalar halen soğuk" şeklinde konuştu.

Araştırma sahasında 37 çeşit badem ağacı olduğunu aktaran Baysal, genetik kaynakları koruma adına burada muhafaza edip adaptasyon çalışmaları yaparak, bölgeye göre çeşitleri önerdiklerini kaydetti.