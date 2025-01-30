İklim Değişikliği Bademleri Erken Çiçek Açtırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İklim Değişikliği Bademleri Erken Çiçek Açtırdı

Geniş Video İzle

Mersin'de badem ağaçları, sıcak havalar nedeniyle 1,5 ay erken çiçek açmaya başladı.

30.01.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim değişikliği badem ağaçlarına erken çiçek açtırdı

Doç.Dr. Filiz Baysal: "Sıcaklıkların artmasıyla birlikte badem ağaçları yaklaşık 1,5 ay erken çiçek açtı"

"Bu saatten sonra bir don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek"

MERSİN - Mersin'de mevsim normalleri üzerine seyreden sıcak ve güneşli havayla birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Küresel iklim değişikliğine değinen meyvecilik alanında uzman olan Doç.Dr. Filiz Baysal, sıcaklıkların artmasıyla birlikte Akdeniz bölgesinde badem ağaçlarının 1,5 ay erken çiçek açmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de 2025 yılının Ocak ayı sıcak ve güneşli geçti. Güneşli hava nedeniyle şehir genelindeki bahçelerde bulunan bir çok badem ağacı da erken çiçek açtı. Erdemli ilçesinde yer alan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ndeki farklı çeşitlerdeki badem ağaçları da beyaz gelinliğini giydi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bağcılık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Filiz Baysal, küresel iklim değişikliğine değinerek badem ağaçlarının artık 1,5 ay öncesinde çiçek açmaya başladığını kaydetti.

"Akdeniz bölgesinde her yerde bademler çiçek açtı"

Tüm dünyada küresel iklim değişikliğinin konuşulduğunu belirten Doç.Dr. Baysal,"Geçmiş yıllara nazaran tüm dünyada sıcaklıklar artmış gözüküyor. Bu yüzden bizimde meyve türleri açısından en erken çiçek açan meyvemiz badem. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık 1,5 ay erken çiçek açtılar. Şuanda Akdeniz bölgesinde her yerde bademler çiçek açtı. Bunun sebebi yıllık sıcaklık toplamının yükselmiş olması. Havalar güneşli gidiyor, bitki de bunu 'kış soğukları, donlar olmayacak ve neslimi devam ettirmeliyim' şeklinde algılıyor" diyerek bilgi verdi.

"Don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek"

Çiçek açan badem ağaçlarının 45 gün sonra meyvesinin tüketilecek duruma geleceğine de değinen Baysal," Şuan ki durumda korkuyoruz. Bu saatten sonra bir don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek. Üreticimiz için şuan ilkbahar geç donlarının olmaması. Biz Akdeniz gibi sıcak bölgelerde daha çok erken çiçek açan çeşitleri tavsiye ediyoruz. Buradan biraz daha yükseklerde 600 ile 800 rakımlarda yaklaşık bir ay sonra çiçek açan türlerin öneriyoruz. Yayla kesimlerimiz için de biraz da geç çiçek açan türleri teşvik ediyoruz. Çünkü yaylada havalar halen soğuk" şeklinde konuştu.

Araştırma sahasında 37 çeşit badem ağacı olduğunu aktaran Baysal, genetik kaynakları koruma adına burada muhafaza edip adaptasyon çalışmaları yaparak, bölgeye göre çeşitleri önerdiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Hava Durumu, Güncel, Mersin, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Bademleri Erken Çiçek Açtırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:34:22. #1.13#
SON DAKİKA: İklim Değişikliği Bademleri Erken Çiçek Açtırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.