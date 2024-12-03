İklim Değişikliği Sempozyumu Tekirdağ'da

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) Uluslararası Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Sempozyumu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyum "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı'nın konuşmasının ardından, akademisyenler sunum yaptı.

Çevrim içi oturumlarda İtalya, Romanya, Hindistan, ABD, Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya, Bulgaristan, Brezilya, Arnavutluk ve Cezayir'den uluslararası bildiri hazırlayan akademisyenler sempozyuma katkı sağladı.

Programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rasim Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.