İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan COP31 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde yoğun bir diplomasi yürüttüklerini bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren, 6 kıtadan 95 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile 7 uluslararası kuruluşun başkanı olmak üzere 102 lideri ve 100 bin katılımcıyı Antalya'da buluşturan COP31 İklim Zirvesi'nde yoğun bir diplomasi yürüttük. Gönülden dileğimiz, zirvede alınan kararların tabiatın bereketini koruyan ve iklim değişikliğinin yükünü adaletle paylaşmamızı sağlayan adımlara vesile olmasıdır."