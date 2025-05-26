İklimlendirme Sektöründe İstihdam Artışı için Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İklimlendirme Sektöründe İstihdam Artışı için Protokol İmzalandı

İklimlendirme Sektöründe İstihdam Artışı için Protokol İmzalandı
26.05.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB, YÖK ve ISKAV, öğrencilere burs vererek iklimlendirme sektöründe istihdamı artırmayı hedefliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) arasında iklimlendirme sektöründe istihdamı artırmak amacıyla işbirliği yapılacak.

TOBB, YÖK ve ISKAV arasındaki protokol, YÖK Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Söz konusu protokolle, makine ve enerji sistemleri mühendislikleri bölümlerinde eğitim alan öğrencilere burs verilmesi, böylece iklimlendirme sektöründe istihdamın artırılması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, protokol kapsamında Ege, Gazi, Karabük ve Yıldız Teknik üniversitelerinin makine ve enerji sistemleri mühendisliği programlarında okuyan başarılı öğrencilere ikinci sınıftan itibaren burs verileceğini söyledi.

Bursun, asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 40'ı kadar olacağını ve 9 ay süreyle verileceğini bildiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklimlendirme sektörü, öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj için imkan sağlayacak, mezuniyet sonrasında mühendislerimizin sektörde 5 yıl istihdamı mümkün olacak. Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için ayrıca protokol yürütme kurulu oluşturuyoruz. Bu kurul, burs alan öğrencileri takip edecek, iş yeri eğitimi ve stajla ilgili çalışmalar ile bursun tanıtımını yapacak, mezunların sektörde çalışmalarının devamını sağlamak amacıyla iyileştirme önerilerinde bulunacak, sektörün makina ve enerji sistemleri mühendisi ihtiyacını tespit edecek, tarafları karşılıklı bilgilendirecek. Dolayısıyla protokol kağıt üzerinde kalmayacak, aktif şekilde işletilmesi için gayret gösterilecek. Yürütme kurulunda sektör temsilcileri ile 4 üniversitemizin ilgili bölümlerinin başkanları yer alacak."

Göktaş, protokolün şimdilik 4 üniversite ile 50 öğrenciyi kapsadığını, çalışmanın genişleyerek daha çok sayıda öğrenciye hitap etmesini amaçladıklarını belirtti.

"Protokol, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç da protokolle, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında iklimlendirme sektöründe istihdam edilmelerinin hedeflendiğine işaret etti.

Üç kurumun işbirliğiyle yapılan çalışmanın üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olacağını aktaran Ardıç, şunları kaydetti:

"Özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede çevresel etkilerin azaltılmasında ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasında iklimlendirme teknolojilerinin önemi her geçen gün artıyor. İklimlendirme sektörümüz yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğa ve toplumsal refaha da katkı sağlıyor, bu kapsamda nitelikli istihdama ulaşım konusunda hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de bu anlamda önemli bir adım atıyoruz."???????

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Çevre, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklimlendirme Sektöründe İstihdam Artışı için Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
17:57
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 12:18:54. #7.12#
SON DAKİKA: İklimlendirme Sektöründe İstihdam Artışı için Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.