İlaç Kaçakçılığı Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL'da yurt dışına ihraç edilmiş gibi gösterdikleri ilaçlar yerine boş kutu veya etkisi olmayan ilaçlar gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanırken 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporuna göre, ihracat değeri yaklaşık 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 farklı sahte ilacın 2020-2022 yılları arasında İran'a usulsüz şekilde satışının yapıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rapor doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü lideri D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görev alan 38 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin ilaçlar için İran vatandaşı Navıd Razaei Anvarı'den 3 milyon 500 bin Euro ve Alı Akbar Kokobzadeh'den 1 milyon 800 bin Euro para aldığı, KDV iadesi başvurusunda iade alınan paranın ise 1 milyon 664 bin 993 bin lira olduğu belirlendi. Yurtiçinde kayıtdışı satışı yapılan 100 bin 751 adet yeşil reçeteye tabi ilacın 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurtdışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği, boş kutularla herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konularak başka ülkelere gönderildiği iddia edildi.

38 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLMİŞTİ

İddialar üzerine savcılık 38 şüpheli hakkında 'Suç örgüt kurma ve yönetme', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri D.T.'nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜT LİDERİ VE 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe aralarında örgüt lideri D.T.'nin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hakimlik, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarttı.