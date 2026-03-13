İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

İlber Ortaylı\'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
13.03.2026 16:41
İlber Ortaylı\'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakın dostu Fatih Altaylı telefonla bağlandığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olmadı. Altaylı, İlber Ortaylı'nın son günlerini anlatırken ağladı.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ortaylı’nın durumu son günlerde ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan ve bugün entübe edildiği öğrenilen Ortaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu. 

İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

FATİH ALTAYLI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ortaylı’nın vefat haberi sevenlerini ve kamuoyunu yasa boğarken, gazeteci Fatih Altaylı da Sözcü Tv canlı yayınında ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Programa telefonla bağlanan Altaylı, Ortaylı’nın son dönemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik. Bir aydır hastanedeydik. Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk dedikodu yaptık beraber. Ertesi gün benim ameliyatım vardı birkaç gün gidemedim. Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti. Evvelsi gün umut verici bir şey oldu gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi.”

ORTAYLI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Altaylı, tarih profesörü İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istemişti. Fatih Altaylı "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı, Osmanlı ve Türk tarihi üzerine çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere tarihi anlattı. 1947’de Bregenz’de doğan Ortaylı, ailesiyle Türkiye’ye taşındı ve Ankara Üniversitesi’nde eğitim aldı.

1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır.

Uzun yıllar akademisyenlik yapan Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’de ders verdi; 2005–2012 arasında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olarak çalıştı.

Ortaylı’nın eserleri arasında İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek ve Türklerin Tarihi gibi önemli kitaplar bulunuyor. Çok dilli ve kendine özgü anlatımıyla Ortaylı, Türkiye’de tarih alanında saygın bir isim olarak "hocaların hocası" olarak tanınıyor.

Son Dakika Güncel İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

SON DAKİKA: İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
