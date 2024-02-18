Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu
İlçenin tek kadın kebap ustası görenlerin takdirini topluyor
SİVAS - Sivas'ta yaşayan Zeynep Çoban, genellikle erkeklerin yaptığı kebap ustalığı mesleğini özveri ile sürdürüyor. Bir lokantada bulaşıkçı olarak iş hayatına başlayan Çoban, şimdilerde ızgara başında kebap pişiriyor.
Sivas'ta yaşayan 40 yaşındaki Zeynep Çoban 10 yıl önce Kangal ilçesinde bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Aynı lokantada garson olarak devam eden Çoban, bir süre sonra kebap pişirmeyi öğrenerek ustalığa terfi etti. İşyeri sahibi ile anlaşamayan kadın kebap ustası kendi işletmesini açarak 6 yıl boyunca çalıştı. 6 Yılın sonunda işletmesini kapatarak Divriği ilçesine yerleşen Zeynep Çoban, ilçenin tek kadın kebap ustası olarak çalışıyor.
2014 yılında lokantada çalışmaya başladığını söyleyen Zeynep Çoban, "Şu anda kebap ustasıyım. 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Hayat şartları nedeniyle bu mesleğe başladım. Bulaşıkçılıktan garsonluğa, garsonluktan ustalığa terfi ettim. Ustaları izleye izleye öğrendim. Bir gün işyerinde patron ile kavga edip inat üzerine işletme açtım. Kangalda bir lokantada çalışıyordum. Patron ile zıtlaştık. Bende kendimden emindim, taviz vermedim. Onun üzerine bir mekan açtım. 6 yıl kadar işlettim" dedi.
"Kadınlar için zor ama üstesinden geliyorum"
İşletmesini kapattıktan sonra Divriği ilçesine yerleştiğini söyleyen Çoban, "Yaklaşık 2 senedir de buradayım, mesleğimi icra ediyorum. İşimin başındayım. Kebap ustalığı zor bir meslek. Adana kebabın takılması ve tutturması kadına çok zor meslek. Ama ben üstesinden geldiğime inanıyorum. Tepkiler çok farklı oluyor. 'Elinin hamuruyla evinde otur' diyenler de oluyor. Tabi ki takdir eden de oluyor. Güzel geri dönüşler alıyorum. Tekrar tekrar gelenler var. Çevre illerden de müşterilerimiz var" diye konuşatu.
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