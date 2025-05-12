İletişim Başkanı Altun'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar şeffaf bir şekilde titizlikle atılacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olduğunu vurgulayan Altun, "Türkiye, 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar çekmiş ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit vermiştir. Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz." sözlerini sarf etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi bugünden yarına da çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç olmadığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Güzel ülkemiz Türkiye'nin ve aziz milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir. Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır.

Aziz milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta ortaya koymaktadır. Bu bilinçle; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, millet ve devlet el ele yürüdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."