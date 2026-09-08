İletişim Başkanı Duran'dan "111. Dönem Kaymakamlık Kursu"na ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran'dan "111. Dönem Kaymakamlık Kursu"na ilişkin paylaşım:

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- "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü devlet geleneğimizi çağın imkanlarıyla buluşturacak, bulunduğu her yerde güveni tesis edecek ve hizmeti esas alacak kaymakam adaylarımıza görevlerinde başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü devlet geleneğini çağın imkanlarıyla buluşturacak, bulunduğu her yerde güveni tesis edecek ve hizmeti esas alacak kaymakam adaylarına görevlerinde başarılar diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun "Tecrübe Paylaşımı Bölümü"nde kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kaymakamlığın, devletin sahadaki temsil gücünü, milletle kurduğu doğrudan bağı ve kamu hizmetinin vatandaşlara ulaşan yüzünü ifade eden önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen, sahayı doğru okuyan, vatandaşın talep ve beklentilerine duyarlı, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı bulunuyor. Vatandaşlarımızla kurulan her temasın devletimize duyulan güveni güçlendiren bir zemine dönüşmesi, kamu yönetiminin etkinliği açısından da belirleyici bir değer taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü devlet geleneğimizi çağın imkanlarıyla buluşturacak, bulunduğu her yerde güveni tesis edecek ve hizmeti esas alacak kaymakam adaylarımıza görevlerinde başarılar diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan '111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na ilişkin paylaşım: - Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan "111. Dönem Kaymakamlık Kursu"na ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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