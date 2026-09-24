İletişim Başkanı Duran'dan, İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran'dan, İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki

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İletişim Başkanı Duran\'dan, İsrail Savunma Bakanı Katz\'a tepki
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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez...

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor. Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır. 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak... Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanBurhanettin Duranİnsan HaklarıİsrailGüncelGazzeSon Dakika

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