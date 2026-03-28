İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi
İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi\'nde görüşmeler gerçekleştirdi
28.03.2026 02:10
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldiğini belirtti. Duran paylaşımda, "Görüşmemizde, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve birlikteliğin iletişim ve medya alanındaki yansımalarını ele alırken, haklı davamızın uluslararası alanda daha etkin anlatılması için atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, doğru ve etkili iletişim stratejileriyle Kıbrıslı kardeşlerimizin sesinin küresel ölçekte daha güçlü duyurulmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Zirvemizi teşrifleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ertuğruloğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DURAN, SURİYE ENFORMASYON BAKANI MUSTAFA İLE BİR ARAYA GELDİ

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Dr. Hamza el-Mustafa ile de görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bölgemizde iletişim alanında karşı karşıya olduğumuz ortak sınamalar, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilginin etkin şekilde kamuoyuna ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel işbirliğini güçlendirecek ve iletişim alanında ortak kapasitemizi artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Zirvemizi teşriflerinden dolayı Sayın el-Mustafa'ya teşekkür ediyorum" dedi.

'İLETİŞİM AĞI İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Duran, yaptığı paylaşımda, Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor Abdulai Bah ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Duran paylaşımda, "Görüşmemizde, iletişim alanında küresel işbirliğinin önemi, kamu diplomasisinin güçlendirilmesi ve dezenformasyonla mücadelede ortak yaklaşımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dost ve kardeş ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak daha güçlü bir iletişim ağı inşa etmeyi sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için Sayın Bah'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DURAN, MOZAMBİK'Lİ BAKAN IMPISSA İLE BİR ARAYA GELDİ

Duran, Mozambik Devlet İdaresi ve Kamu Hizmetleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Inocencio Florentino Jose Impissa ile bir araya geldiğini belirtti.Duran paylaşımda, "Görüşmemizde, kamu iletişimi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı bilgilendirme süreçlerinin geliştirilmesi konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen iletişim yaklaşımı doğrultusunda, farklı coğrafyalarla kurduğumuz işbirliklerinin küresel ölçekte daha etkin ve kapsayıcı bir iletişim zemini oluşturduğunu bir kez daha görmekten memnuniyet duydum. Bu verimli görüşmenin, iki ülke arasında iletişim ve kamu yönetimi alanında yeni işbirliği imkanlarını beraberinde getireceğine inanıyorum" dedi.

DURAN, AZEYBAYCAN MEDYA KALKINMA BAŞKANI İSMAYİLOV İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanı Duran sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çerçevesinde, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Sayın Ahmad İsmayilov ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Türkiye ile kardeş ülke Can Azerbaycan arasında medya ve iletişim alanında yürütülen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve stratejik iletişim alanında eş güdümün artırılması konularını ele aldık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden güçlü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, iletişim alanında da kurumsal ve sürdürülebilir bir zemine taşınmasına büyük önem veriyoruz. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla, iş birliğimizi daha da güçlendirerek ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi
