Erdoğan'ın AK Parti 25. Yıl Makalesi: Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon; demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, teknolojide öncü, dış politikada etkili ve toplumsal dayanışması sağlam bir Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrında çok daha ileriye taşımaktır. Çeyrek asırlık birikim, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın yeni atılımlarına dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya için kaleme aldığı "AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikayesi" başlıklı makalesine ilişkin paylaşım yaptı.

Makalenin Al Arabiya'da Arapça ve İngilizce yayımlandığını aktaran Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı vesilesiyle kaleme aldığı makalesinde, çeyrek asırlık siyasi yürüyüşü yalnızca bir partinin hikayesi olarak değil; milletle birlikte yazılan büyük bir Türkiye dönüşümünün tarihi olarak ortaya koydu. 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' sözüyle başlayan bu yürüyüşün en güçlü dayanağının millet iradesi olduğunu bir kez daha vurguladı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasiden kalkınmaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden enerjiye ve ileri teknolojiye uzanan kazanımları hatırlattığını ve Türkiye'nin artık kendi hedeflerini belirleyen, kendi imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülke olduğunun altını çizdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"KAAN'dan TOGG'a, milli savunma sistemlerinden uzay programına uzanan atılımlar, Türkiye'nin stratejik bağımsızlık yolculuğunda ulaştığı seviyenin güçlü birer nişanesidir. Makalenin dikkat çeken mesajlarından biri de geçmişin başarılarıyla yetinmeyen, kendisini sürekli yenileyen bir siyaset anlayışıdır. Cumhurbaşkanımız; milletimizin değişen beklentilerinin, gençlerimizin gelecek arayışlarının ve ekonomik güçlüklerin açık yüreklilikle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, 'Bizi geleceğe taşıyacak olan reform irademiz ve değişime öncülük etme kabiliyetimizdir.' mesajını verdi.

25 yıllık tecrübenin ardından istikamet yine millet, hedef ise Türkiye Yüzyılı… Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon; demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, teknolojide öncü, dış politikada etkili ve toplumsal dayanışması sağlam bir Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrında çok daha ileriye taşımaktır. Çeyrek asırlık birikim, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın yeni atılımlarına dönüşüyor."