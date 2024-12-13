İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabulünde, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD/ YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti.

Kabulde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.