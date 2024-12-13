İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı görüşmede, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini söylediği bildirildi.

13.12.2024 14:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı görüşmede, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci'ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti.

Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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