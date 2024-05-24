İLEV, meslekte 50 yılını dolduran gazetecilere ödül verdi

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Kola tutkunlarını yıkan haber! Yapılan zam öyle böyle değil

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi İletişimliler Vakfı (İLEV), meslekte 50 yılını dolduranlara ödül verdi. Ödül alan isimlerde yer alan gazeteci Orhan Uğuroğlu, "Kalemini kır, sakın satma" ilkesiyle 50 yıl gazetecilik yaptığını söyledi.

İLEV'in "Meslekte 50. Yıl Onur Günü" ödül töreni, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yapıldı.

Törende konuşan İLEV Başkanı Ali İnandım, yapay zekanın gazeteciliğe karşı bir tehdit oluşturduğunu, teknolojik gelişmenin insanın tuzağı olmaması gerektiğini söyledi. İnandım, törenin amacının son 30 yılda azalan usta çırak ilişkisini yeniden canlandırmak olduğunu dile getirdi. Genç gazetecileri uyaran İnandım, "Dere, yatak değiştirir. Bunun farkına varmalısınız. Derenin kuruduğu tarafta kalmayın" dedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Keskin de İnandım'a destek çıkarak, bir mesleğin varoluşunun ilk koşulunun ustaların varlığı olduğuna dikkati çekti.

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener ise Gazeteciler Cemiyeti'nin gençlerle için dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Şener, gazeteceleri geçmişte öldürüldüğünü, tutuklandığını bugün de aynı sorunları yaşadığını söyledi.

Ödül alan gazetecilerden Orhan Uğuroğlu da gazeteciliğin bir tutku ve hayat tarzı olduğunu belirterek, "(Kalemini kır, sakın satma) sözüyle 50 yıl gazetecilik yaptım" diye konuştu.

Törende, Emin Koç, Emin Varol, Remzi Dilan ve Şefik Kahramankaplan'ın da aralarında bulunduğu meslekte 50 yılını dolduran gazetecilere ödülleri verildi. Gazeteciler Cemiyeti'i de katkılarından dolayı ödül aldı.

Ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çektirildi.