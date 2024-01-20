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Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverlerin tercihi oluyor - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverlerin tercihi oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle kayakseverlerin tercihi haline geldi. Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının desteğiyle yapılan kayak merkezi, doğal güzellikleri ve yükseklikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseveri ağırlayan merkez, her geçen yıl katılımcı sayısını artırmaya devam ediyor. Yurduntepe Kayak Merkezi, doğa tutkunlarını Ilgaz Dağı'na davet ederek, turizm potansiyelini 12 aya çıkarmayı hedefliyor.

Ilgaz Dağı\'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverlerin tercihi oluyor
20.01.2024 - 11:53,
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda 2020'de faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle kayakseverlerin tercihi oluyor.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi, Ocak 2020'den bu yana kayakseverleri ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, iki etaptan oluşuyor. Kayak merkezinde ilk etap 2 bin 187, ikinci etap ise 2 bin 330 metre yükseklikte bulunuyor.

Kayakseverler, 5,6 kilometrelik pistte çam ormanlarının arasında 1838 metreye iniş yapıyor.

Kayak tesisi, yarıyıl tatilinde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlamaya başladı.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, kayak sezonunu 30 Aralık'ta açtıklarını söyledi.

Kayak merkezindeki ikinci etap kısmının da bu hafta açıldığını belirten Kaya, "Bu yıl dördüncü sezondayız. Yeni yatırımlarla bir şeyler katmaya çalıştık. Kayaksever sayısını artırmak için bu yıl yaptığımız 900 metrelik pistimiz var. Bunu da hizmete açtık. Kayakçılar buraya geldiklerinde daha önce gittikleri Erciyes ile Sarıkamış ile kıyaslayıp buradan çok memnun şekilde ayrılıyor. Her geçen yıl katılımcı sayısı artmaya devam ediyor. Doğa ile iç içe, bölgenin en uzun pisti olması ve özellikle ikinci etabın da açılmasıyla kayakseverlerin gözdesi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Doğa tutkunlarını Ilgaz Dağı'na davet eden Kaya, "Dağdaki turizm potansiyelinin 12 aya çıkarılmasını istiyoruz. Konaklama yatırımları da yapılarak insanları buraya çekecek yatırımlarla master planda sezon 12 aya çıkacaktır." dedi.

"Burası, doğası ile ön plana çıkan bir yer oldu"

Ziyaretçilerden Oğuzhan Erkan, Yurduntepe Kayak Merkezi'nin güzel olduğunu duyduğunu, merak ettiği için tesise geldiğini söyledi.

Atmosferi çok beğendiğini dile getiren Erkan, "Dağların arasında kayak yapabiliyoruz. Üst pistler çok güzel, ikinci pist de açıldı. Snowboard ve kayak için ideal bir yer olmuş. Pist mesafesi diğer illere göre ön planda. Yeni açılan bir tesis olmasına rağmen çok fazla gelişmiş ve güzel imkanlar sağlıyor." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Şamil Kaya da kayak merkezini ilk kez ziyaret ettiğini anlatarak, "Kayak merkezinin doğasını çok beğendim. Burayı duymuştuk, birkaç yıldır gelmeyi düşünüyorduk. Bu yıl nasip oldu. Ankara'ya yakın çok fazla alternatif yok. Günübirlik gidip gelinecekse Kartalkaya ve Ilgaz var. Burası, doğası ile ön plana çıkan bir yer oldu. Ankara'ya yakın, günübirlik gidebilir, ağaçların arasından kayılabiliyor olması anlamında güzel bir pist." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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