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Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Sezon Açıldı - Son Dakika
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Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Sezon Açıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2020'de açılışı yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl birçok kentten gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında yürüyüş yapmanın yanı sıra kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor. Kayak merkezi yetkilileri, kar seviyesinin düşük olmasına rağmen pistlerin açık olduğunu ve ocak ayında daha fazla kar beklediklerini belirtti. Kayakçılar ise Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bakımlı tesisleri ve kaliteli karıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi\'nde Sezon Açıldı
30.12.2023 - 18:17,
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2020'de açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Burada doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, sezonu yılbaşı öncesi açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Sönmezışık, "Bugün itibarıyla sezonu açmış bulunuyoruz. Yılbaşından önce açmayı temenni ediyorduk ve açtık. Tabi kar seviyesi biraz düşük ama pistlerimiz şu anda açık. Ocağın 5-6'sı gibi kar bekliyoruz. Kafemiz, telesiyejimiz, kayak merkezimiz ile her şeyimiz hazır. Ziyaretçilerimiz memnun. Ilgaz'ın bu güzel doğasını görmek için geliyorlar. Bol karlı bir sezon bekliyoruz. Bütün misafirlerimizi Ilgaz'ı, Yurduntepe'yi görmeye bekliyoruz." dedi.

Kayakçılardan Samet Oruç, sezonun açılışı ile hemen Ilgaz'a geldiklerini belirterek, "Hem kar hem de pistleri çok güzel. Baya uğraşmışlar. Telesiyejler çok iyi. Şu ana kadar gördüğüm en bakımlı tesis. Eğleniyoruz herkes çok memnun." ifadesini kullandı.

Çankırı'dan gelen Cahit Tunca ise heyecanla açılışı beklediklerini dile getirerek, "Açıldığını duyunca hemen geldik. Kar kalitesi mükemmel." diye konuştu.

Kaynak: AA
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