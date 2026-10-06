İlgezdi, Seçer\'in tutuklanmasına Mersin halkının iradesine vurgu yaptı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Bu kararlar, Mersin halkının iradesini hedef alan siyasi kararlardır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Millete sandığı gösterip, seçtiği isimleri birer birer cezaevine göndererek demokrasi vaat edemezsiniz. Bu ülkeye reva gördüğünüz gelecek bu mu? Milli iradeyi, kendi iktidarınıza dayanak olduğunda baş tacı edip karşınıza çıktığında hükümsüz sayamazsınız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanlarımızın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Bu kararlar, Mersin halkının iradesini hedef alan siyasi kararlardır. İktidarın muhalefetle olan hesabının, Türkiye'nin hukukla ve demokrasiyle bağını koparmasına razı olmayacağız" ifadesini kullandı.