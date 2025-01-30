İlhan Usmanbaş 104 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İlhan Usmanbaş 104 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü besteci ve eğitimci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında vefat etti. Sanat camiası derin bir üzüntü içinde.

30.01.2025 18:17
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Besteci ve eğitimci İlhan Usmanbaş 104 yaşında hayatını kaybetti.

Piyanist Fazıl Say, X hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok değerli çağdaş bestecimiz İlhan Usmanbaş hocamızı bugün kaybettik. Derin üzüntü duyuyorum. Usmanbaş (1921-2025) 104 yaşındaydı. Pandemi döneminde hocamız ile kaldığı Darüşşafaka bakımevinde buluşmuştuk. Onun piyano ve şan eserlerinden oluşan bir albüm yapmıştım o dönemde, Şubat 2021." ifadelerini kullandı.

Sanatçının eşi Atıfet Usmanbaş'ın da 2022'de yaşama veda ettiğini aktaran Say, "İlhan Usmanbaş, çağdaş sanatın, avangardizmin Türkiye'deki öncüsüydü. Devlet sanatçısı ünvanı vardı. Çok değerli eserlerine hep sahip çıkalım. Türkiye için çok önemli bir ses olarak eserleriyle hep yaşayacak. Hepimizin başı sağolsun. Işıklarda uyusun, sevgili hocam, İlhan Usmanbaş." sözlerine yer verdi.

Eserleriyle pek çok ödüle değer görülen ve devlet sanatçısı unvanı verilen Prof. Usmanbaş, 2011 yılına kadar öğretim üyesi olarak genç kuşakları yetiştirmeye devam etti.

Ankara ve İstanbul Devlet Konservatuvarlarında müdürlük de yapan sanatçı, "Müzikte Türler ve Biçimler" adlı eseri Türkçeye kazandırdı.

İlhan Usmanbaş, 1954'te Fromm Müzik Ödülü'nü (ABD), 1958'de Kousssewitzky Ödülü'nü (ABD), 1967'de Wieniawsky Ödülü'nü (Polonya), 1969'da Bale Müziği Ödülü'nü (İsviçre) aldı, 1971'de "devlet sanatçısı" unvanına sahip oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İlhan Usmanbaş 104 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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