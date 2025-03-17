İliç Altın Madeni Faciası Davası Başladı

(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin, 5'i tutuklu 43 şirket çalışanı sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" ve "çevreyi taksirle kirletme" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guille, tutuksuz bazı sanıklar ve avukatları ile faciada yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Baro Başkanı Avukat Emre Bölükbaşı, bazı milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de izliyor.

İddianameden: 12 sanık "asli", 31 sanık ise "tali kusurlu"

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kanadalı SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanların arasında bulunduğu 43 sanık yer alıyor.

Sanıklardan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yapılan iddianamade, tüm sanıkların "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisinin ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.