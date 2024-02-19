İliç\'te maden sahasını işleten ABD\'li şirket 1 milyar dolar değer kaybetti, 500 milyon dolarlık fatura yolda

Erzincan İliç'teki maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 7. günde devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anagold Madencilik'in firmasının üretime yönelik faaliyetlerini durdururken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da şirketin çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.
Maden faciasının ardından Anagold Madencilik'in büyük ortağı SSR Mining'in hisseleri ciddi değer kaybetti. SSR, Anagold Madencilik Sanayi'nin yüzde 80'ine sahip konumda bulunuyordu. Şirketin, ABD Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 50'den fazla düşüş yaşadı ve piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde geriledi. Şirketin hisseleri 2016 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.
SSR'ın en büyük madenleri arasında yer alan Anagold'dan geçen yılın üçüncü çeyreğinde 56 bin 768 ons altın üretimi gerçekleştirilmişti. Şirketteki bu değer kaybı, facianın duyulmasının ardından maden sahasında çalışmaların durması sonucu yaşandı. Şirketin izni iptal edildi ve bu kararın borsada bu hafta etki yaratması bekleniyor.
Yetkililerin verdiği bilgiler, facianın ardından 35 milyon metreküplük toprağın kaydığını gösteriyor ve şu an bu toprak sahadan alınıp başka bölgeye taşınacak. Ayrıca, önemli bir miktardaki toprak da bölgedeki dere yataklarına kaydı ve çevre kirliliği olmaması için bölgede önemli miktarda kazı ve toprak taşınması yapılacak. Maden sahasından çıkacak toprak, eski bir maden bölgesine taşınacak ve yeniden istiflenecek. Hafriyat şirketleri, bir metreküplük toprağın taşınma maliyetini 2024 yılı için 240 TL olarak hesaplıyor. 35 milyon metreküplük toprağın sadece taşıma maliyeti, 280 milyon dolara yakın. Yükleme ve kazı için de iş makinaları kullanılıyor ve bu makinaların günlük ücretleri 25 bin TL civarında. NTV'de yer alan habere göre net maliyeti yapmanın zor olması nedeniyle bu işlemlerin şirkete 500 milyon dolara yakın fatura çıkarması bekleniyor. Şirket, adli ve idari cezalarla da karşılaşacak.
Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, şirketin Kanadalı bir yöneticisi de dahil olmak üzere altı kişi tutuklandı. İki bakanlık şirketin lisanslarını iptal etti. İptal kararının gerekçesi, heyelan olayının ardından yığın liç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akması olduğu belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sabırlı deresi yatağına bulaşma olmasını istemediklerini belirterek, "Halk sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu değil" dedi.
Son Dakika › Güncel › İliç'te maden sahasını işleten ABD'li şirket 1 milyar dolar değer kaybetti, 500 milyon dolarlık fatura yolda - Son Dakika
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