İlk Alevi Sinema Günleri Beyoğlu'nda

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(İSTANBUL) - Alevi Vakıflar Federasyonu öncülüğünde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Alevi Sinema Günleri, 15-17 Kasım günleri arasında Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Federasyon Başkanı Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, "Alevi Sinema Günleri, Alevi Bektaşi mirasını sinemanın gücüyle daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan bir adım. Bu tür etkinlikler, toplumsal farkındalık yaratmanın önemli bir yoludur" dedi.

Alevi Vakıflar Federasyonu'nun düzenlediği Alevi Sinema Günleri, 15-17 Kasım günleri arasında Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Etkinlik, 15 Kasım Cuma günü saat 21.00'de 1973 yılı Azerbaycan yapımı "Seyyid Nesimi" filmi ile açılış yapılacak. Bu film, Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Seyyid Nesimi'nin filmi, Türkiye'de vizyona girmemişti. Filmin 51 yıl sonra Atlas Sineması'nda gösterimi gerçekleştirilecek.

16 Kasım Cumartesi günü, saat 14.00 seansında, Türkiye'de çekilen ilk uzun metraj Alevi Bektaşi filmi olan "Pir Sultan Abdal" gösterilecek. Yönetmenliğini Remzi Jöntürk'ün yaptığı bu filde, Fikret Hakan, Tuncer Necmioğlu ve Mine Sun gibi önemli isimler yer alıyor. Film, 51 yıl aradan sonra sinema salonlarında yeniden izleyicilerle buluşacak.

Aynı gün saat 17.00'de "Aşık" filmi gösterilecek. Bilal Babaoğlu'nun yönettiği bu filmde, Emirhan Kartal, Meltem Miraloğlu, Yeliz Şatıroğlu ve Uğur Aslan gibi isimler yer alıyor. Saat 20.00'de ise "Menekşe'den Önce" belgeseli gösterilecek. Soner Yalçın'ın yönettiği bu film, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak'ta katledilen Menekşe'nin hikayesine odaklanıyor ve bir bellek olma özelliği taşıyor.

Çocuklara özel gösterimler

17 Kasım Pazar günü, saat 14.00'de "Hünkar Bektaş, Aslan ve Ceylan" adlı çizgi-animasyon filmi gösterilecek. Alevi Bektaşi Enstitüsü'nün yapımcılığını üstlendiği bu film, ilk Alevi Bektaşi çizgi animasyon filmi olma özelliği taşıyor.

Aynı gün saat 14.30'da, Ahmet Ümit'in aynı adlı romanından uyarlanan "Bir Ses Böler Geceyi" filmi gösterilecek. Ersan Arsever'in yönettiği bu filmde Cem Davran, Merve Dizdar, Ali Sürmeli ve Gün Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Saat 17.00'de ise "Saz" filmi gösterilecek. Stephan Talneau'nun yönettiği bu film, Berlin'den Horasan'a, oradan Anadolu'ya uzanan bir serüveni anlatıyor ve Alevi Bektaşi deyişlerinin izini sürüyor.

Etkinliklerin son gösterimi ise saat 20.00'de "Tahtacı Fatma" filmi ile yapılacak. 1979 yapımı bu belgeselin yönetmeni ise Suha Arın. 1979 Uluslararası Çocuk Yılı vesilesiyle gerçekleştirilen bu belgesel, Toroslar'da yaşayan 12 yaşındaki bir tahtacı kızının zorlu yaşamını, özlemlerini ve bilinçaltındaki korkularını yansıtıyor.

Etkinliği düzenleyen Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, "Alevi Sinema Günleri, Alevi Bektaşi mirasını sinemanın gücüyle daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan bir adım. Bu tür etkinlikler, toplumsal farkındalık yaratmanın önemli bir yoludur" dedi.