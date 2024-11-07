İlk Alevi Sinema Günleri Beyoğlu'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İlk Alevi Sinema Günleri Beyoğlu'nda

Alevi Vakıflar Federasyonu, 15-17 Kasım tarihlerinde Alevi Sinema Günleri'ni düzenleyecek.

07.11.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Alevi Vakıflar Federasyonu öncülüğünde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Alevi Sinema Günleri, 15-17 Kasım günleri arasında Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Federasyon Başkanı Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, "Alevi Sinema Günleri, Alevi Bektaşi mirasını sinemanın gücüyle daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan bir adım. Bu tür etkinlikler, toplumsal farkındalık yaratmanın önemli bir yoludur" dedi.

Alevi Vakıflar Federasyonu'nun düzenlediği Alevi Sinema Günleri, 15-17 Kasım günleri arasında Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Etkinlik, 15 Kasım Cuma günü saat 21.00'de 1973 yılı Azerbaycan yapımı "Seyyid Nesimi" filmi ile açılış yapılacak. Bu film, Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Seyyid Nesimi'nin filmi, Türkiye'de vizyona girmemişti. Filmin 51 yıl sonra Atlas Sineması'nda gösterimi gerçekleştirilecek.

16 Kasım Cumartesi günü, saat 14.00 seansında, Türkiye'de çekilen ilk uzun metraj Alevi Bektaşi filmi olan "Pir Sultan Abdal" gösterilecek. Yönetmenliğini Remzi Jöntürk'ün yaptığı bu filde, Fikret Hakan, Tuncer Necmioğlu ve Mine Sun gibi önemli isimler yer alıyor. Film, 51 yıl aradan sonra sinema salonlarında yeniden izleyicilerle buluşacak.

Aynı gün saat 17.00'de "Aşık" filmi gösterilecek. Bilal Babaoğlu'nun yönettiği bu filmde, Emirhan Kartal, Meltem Miraloğlu, Yeliz Şatıroğlu ve Uğur Aslan gibi isimler yer alıyor. Saat 20.00'de ise "Menekşe'den Önce" belgeseli gösterilecek. Soner Yalçın'ın yönettiği bu film, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak'ta katledilen Menekşe'nin hikayesine odaklanıyor ve bir bellek olma özelliği taşıyor.

Çocuklara özel gösterimler

17 Kasım Pazar günü, saat 14.00'de "Hünkar Bektaş, Aslan ve Ceylan" adlı çizgi-animasyon filmi gösterilecek. Alevi Bektaşi Enstitüsü'nün yapımcılığını üstlendiği bu film, ilk Alevi Bektaşi çizgi animasyon filmi olma özelliği taşıyor.

Aynı gün saat 14.30'da, Ahmet Ümit'in aynı adlı romanından uyarlanan "Bir Ses Böler Geceyi" filmi gösterilecek. Ersan Arsever'in yönettiği bu filmde Cem Davran, Merve Dizdar, Ali Sürmeli ve Gün Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Saat 17.00'de ise "Saz" filmi gösterilecek. Stephan Talneau'nun yönettiği bu film, Berlin'den Horasan'a, oradan Anadolu'ya uzanan bir serüveni anlatıyor ve Alevi Bektaşi deyişlerinin izini sürüyor.

Etkinliklerin son gösterimi ise saat 20.00'de "Tahtacı Fatma" filmi ile yapılacak. 1979 yapımı bu belgeselin yönetmeni ise Suha Arın. 1979 Uluslararası Çocuk Yılı vesilesiyle gerçekleştirilen bu belgesel, Toroslar'da yaşayan 12 yaşındaki bir tahtacı kızının zorlu yaşamını, özlemlerini ve bilinçaltındaki korkularını yansıtıyor.

Etkinliği düzenleyen Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, "Alevi Sinema Günleri, Alevi Bektaşi mirasını sinemanın gücüyle daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan bir adım. Bu tür etkinlikler, toplumsal farkındalık yaratmanın önemli bir yoludur" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Beyoğlu, Türkiye, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk Alevi Sinema Günleri Beyoğlu'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:09:56. #1.11#
SON DAKİKA: İlk Alevi Sinema Günleri Beyoğlu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.