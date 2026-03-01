İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Orta Doğu'da haftalardır beklenen endişe gerçeğe dönüştü ve ABD ile İsrail ortak operasyonla İran'a saldırdı. Saldırılarda İran'ın Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu da hedef alındı. Korkunç saldırıda 7-12 yaş aralığındaki 150'den fazla kız öğrenci hayatını kaybetti.

ÖLDÜRÜLEN KIZ ÇOCUĞUNUN KOPAN ELİNİ GÖSTERİP İSYAN ETTİ

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İranlı bir adam, okulda öldürülen kız çocuklarından birinin kopan kolunu eline alıp, "Dünya bu cinayeti görmeli! İyi bakın... Bu çocuğun eline iyi bakın..." diyerek isyan etti.

ENKAZ, TOZ VE SESSİZLİK

Saldırı sonrası kaydedilen videolarda okul binasının büyük bölümünün yıkıldığı, sınıfların moloz yığınlarına dönüştüğü ve çevrede yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Duvarların çöktüğü, çatının büyük ölçüde hasar aldığı ve sınıf içindeki sıraların enkaz altında kaldığı dikkat çekiyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: BU SAVAŞ SUÇUDUR

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad-Reza Aref, ilkokulu hedef alan İsrail saldırısını kınayarak, bunun açık bir savaş suçu örneği ve uluslararası düzenlemelerin bariz bir ihlali olduğunu söyledi.