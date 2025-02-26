İllere Yeni Milletvekili Sayıları Belirlendi

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(ANKARA) Yüksek Seçim Kurulu, illerin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıkladı. Ankara, Muğla, Şanlıurfa, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları değişti. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜK) tarafından en son 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıkladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karar göre, daha önce 36 milletvekili çıkaran Ankara'nın milletvekili sayısı 37'ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa 14'ten 15'e yükseldi. Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü.

İllerin yeni milletvekili sayıları Resmi Gazete'nin bugun yayımlanan sayısında yer aldı.